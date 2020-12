Bp Midstream: Was jetzt noch zu tun ist?

Der Kurs der Aktie Bp Midstream steht am 28.12.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 10.58 USD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Bp Midstream nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 13 Prozent und liegt damit 7,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 5,56). Die Bp Midstream-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Bp Midstream auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bp Midstream zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Bp Midstream bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Bp Midstream wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bp Midstream vor. Das Kursziel für die Aktie der Bp Midstream liegt im Mittel wiederum bei 12,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 10,58 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 15 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bp Midstream insgesamt die Einschätzung "Buy".

