Bp Marsh &: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Bp Marsh & stehen per 06.07.2020, 19:46 Uhr 235 an der Heimatbörse London zu Buche. Bp Marsh & zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Bp Marsh & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bp Marsh & haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bp Marsh & liegt mit einem Wert von 6,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Dividende: Bp Marsh & schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,94 % und somit 4,21 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,16 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".