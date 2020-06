Boyd Income: Da kann man nur noch staunen

Am 18.06.2020, 18:19 Uhr notiert die Aktie Boyd Income mit dem Kurs von 191.11 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Support Services".

Die Aussichten für Boyd Income haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Boyd Income in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Fundamental: Boyd Income ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 49,98 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,93 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Boyd Income schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,27 % und somit 2,08 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".