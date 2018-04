Boxen live im rbb: EM im Schwergewicht

Berlin (ots) - Sa 21.04.2018 | 22:50 | rbb FernsehenDas rbb Fernsehen überträgt am Samstag, den 21. April ab 22.50 Uhrlive aus der Estrel-Convention-Hall Berlin die beidenSchwergewichtstitelkämpfe mit Europameister Agit Kabayel undWBO-Inter-Conti-Champion Tom Schwarz.Für den Bochumer Schwergewichtler Agit Kabayel aus demSES-Boxstall von Ulf Steinforth geht es am Samstagabend in Berlin umdie Verteidigung seines EM-Titels. Sein Gegner ist der 24-jährigeserbische Herausforderer Miljan Rovcanin, der von seinen 19 Kämpfenbisher nur einen verlor.Kabayel, der bis jetzt ungeschlagene 25-jährige "Ruhrpott-Junge",konnte im November mit seinem letzten Punktsieg gegen den ehemaligenWM-Fighter und "Bad Boy" Derek Chisora aus England überzeugen.Im zweiten Hauptkampf des Abends boxen Tom Schwarz und Senad Gashium den WBO-Interconti-Gürtel. Der 23-jährige Magdeburger undzweifache Junioren-Weltmeister Tom Schwarz möchte im Fight gegen"KO-König" Senad Gashi aus Zweibrücken seinen WBO-Interconti-Gürtelmit einem weiteren Sieg verteidigen.René Kindermann moderiert die Sendung. Die Reporter Eik Galley undTorsten Püschel kommentieren die Kämpfe.radioBerlin 88,8 vom rbb berichtet ausführlich über dieTitelkämpfe in seinem Programm.Pressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell