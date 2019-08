Boxen live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Boxen findet wieder einen Platz im ZDF-Sportprogramm: InZusammenarbeit mit der neu aufgestellten Universum Box-Promotion ausHamburg überträgt das Zweite am Samstag, 9. November 2019, direkt imAnschluss an das "aktuelle sportstudio" einen Kampfabend - live ausdem Veranstaltungsort "Die Kuppel" (The Dome) in Hamburg-Bahrenfeld.Ein weiterer Box-Abend ist für Anfang 2020 geplant. DasTeilnehmerfeld wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Universum Box-Promotion hat unsmit ihrem Konzept und ihrem Engagement überzeugt. Wir möchtenauthentisches Boxen in unser vielfältiges Sportprogramm wiederaufnehmen."Universum-Geschäftsführer Ismail Özen-Otto: "Wir sind erfreut undstolz, mit dem ZDF einen TV-Partner gewonnen zu haben, der dieUniversum-Philosophie von fairem Boxen mitträgt."Profiboxen hat eine lange Tradition im ZDF. So wurden unteranderem die legendären Kämpfe zwischen Joe Frazier und Muhammad Aliim New Yorker Madison Square Garden oder der "Rumble in the Jungle",der "Kampf des Jahrhunderts" zwischen Ali und George Foreman, in den70er-Jahren live übertragen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell