Leipzig (ots) - Am 16. November kehrt Henry Maske im MDR als Experte für "Sportim Osten" zurück an den Ring. In Halle (Saale) wird der "Gentleman" den WM-Kampfim Halbschwergewicht zwischen Dominic Bösel und dem Schweden Sven Fornlinganalysieren - zu sehen ab 22.35 Uhr live im MDR-Fernsehen."Ich bin dem Boxen immer verbunden geblieben, zudem boxt Dominic Bösel in meinerGewichtsklasse. Seit seine Kämpfe im MDR übertragen werden, verfolge ich diesemit großem Interesse. Ich mag Dominic Bösel und seine Art zu boxen. Er ist eintechnisch versierter Boxer, der mir aufgrund seiner guten Übersicht im Ringgefällt", so Henry Maske.MDR Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: "Es ist ja genau seine Gewichtsklasse,in der er früher seine großen Erfolge gefeiert hat. Deshalb freut es uns, dasser den Boxer Dominic Bösel für uns begleitet."Der heute 55-jährige Henry Maske dominierte in den 1990er Jahren den Boxsport.Der Weltmeister und Olympiasieger stand nach seiner Profikarriere jahrelang alsBoxexperte für die ARD Sportschau am Ring. Jetzt kehrt er für Sport im Ostenzurück.Der Kampf zwischen Dominic Bösel und dem Schweden Sven Fornling wird von "Sportim Osten" am 16. November, um 22.35 Uhr, live im MDR-Fernsehen übertragen. Imzweiten Fight des Abends boxen in der "Messe Arena Halle" dieSupermittelgewichtler Stefan Härtel und David Zegarra um dieInter-Continental-Meisterschaft der WBO. Zudem tritt im Schwergewicht PeterKadiru gegen Volkan Karaguelle an.Für "Sport im Osten" moderiert René Kindermann die Live-Übertragung aus Halle ander Saale. Eik Galley und Torsten Püschel kommentieren das Geschehen live vonvor Ort."Sport im Osten: Boxen live" aus Halle von 22.35 bis 0.35 Uhr im MDR-Fernsehenund im Livestream.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell