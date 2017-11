Köln (ots) - Den deutschen Pass besitzt er noch nicht - doch fürManuel Charr, den neuen WBA-Weltmeister im Schwergewicht, ist klar:"Für mich ist ein Stück Papier nichts wert. Vom Kopf und vom Herzenbin ich Deutscher, ich liebe dieses Land." Das sagte der Boxer amMittwoch live bei stern TV. "Ich bin seit fast 30 Jahren inDeutschland, es gibt keine andere Welt und kein anderes Land fürmich. Es ist selbstverständlich, dass ich sage, dass ich Deutscherbin."Erst vor wenigen Tagen hatte Manuel Charr in Oberhausen den RussenAlexander Ustinow einstimmig nach Punkten geschlagen, der 33-Jährigeist damit WBA-Weltmeister im Schwergewicht. Von vielen wurde Charranschließend als erster deutscher Box-Weltmeister im Schwergewichtseit Max Schmeling vor 85 Jahren gefeiert - doch schnell kamen ersteBerichte auf, nach denen der Boxer keine deutsche Staatsangehörigkeitbesitzen, sondern nur seine Einbürgerung beantragt haben soll. "2015habe ich die Einbürgerung über meine Anwälte beantragt", bestätigteCharr bei stern TV, davon, dass der Antrag abgelehnt worden seinsoll, "weiß ich nichts".Beim Kampf am Samstag war Charr seinem Gegner deutlich überlegen -doch sein WM-Titel ist auch ein Triumph der Medizin: Erst im Aprilhatte der Boxer zwei Hüft-Prothesen eingesetzt bekommen. Dass er nurknapp sieben Monate nach der Operation schon wieder für einenWM-Kampf in den Ring steigen konnte, grenzt auch für seinenbehandelnden Arzt an ein Wunder. "Das war schon extrem. Aber ich habenoch nie einen so extrem motivierten Menschen wie Manuel Charrerlebt", sagte Prof. Gerd Gruber im Gespräch mit Steffen Hallaschka.Zuvor hatte stern TV über die bewegte Vergangenheit des neuenWeltmeisters berichtet, denn der Weg Manuel Charrs zum WM-Titelverlief nicht ohne Hindernisse: Als Flüchtling aus dem Libanon warCharr mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, sein Vater starb imBürgerkrieg. Im Laufe seines Lebens verkehrte Charr teils inkriminellen Kreisen, 2015 war er in einem Imbiss in Essenangeschossen worden, überlebte nur durch eine Not-OP - nach diesemAngriff beschloss Charr, sein Leben zu ändern, heute ist erWeltmeister. Die Überschrift, die Charr selbst für sein Leben wählt:"Von der Straße zu den Sternen."Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell