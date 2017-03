Box Stories by gofeminin - Führendes Onlineportal für Frauen launcht Abo-Box

Köln (ots) - Köln, März 2017 - gofeminin, das führendeOnline-Portal für Frauen, launcht im April eine eigene Abo-Box: BoxStories. Damit erschließt das Unternehmen ein neues Geschäftsmodellim Subscribtion E-Commerce Markt.Unter www.boxstories.de erhalten Interessierte ab Aprilausgewählte Lifestyle- und Beautyprodukte, zusammengestellt vomführenden Online-Frauenportal gofeminin. Monatlich ist die Box zueinem Preis ab 19,00 Euro erhältlich und enthält sechs bis achtausgesuchte Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Deko, Papeterie undBeauty.Jede Box ist eine speziell gestaltete Edition, die sich an eineminspirierenden "Women-Empowerment"-Thema orientiert. Im beigelegtenBox Stories Magazin greift die gofeminin Redaktion das monatlicheThema der Box auf und versorgt die Leserinnen mit passendenRatgebertexten, Tutorials und Tipps rund um Beauty, Fashion,Lifestyle und Gesundheit."Es gibt schon einige Subscribtion Modelle auf dem Markt, aber dieZusammenstellung der Produkte in den Box Stories hebt sich stark vonWettbewerbern ab. Wir haben uns bewusst gegen eine "Pröbchen-Box"entschieden. Wir wollten eine Erweiterung der gofeminin Inhalte, dieunsere Leserinnen lieben und etwas, das Frauen Monat für Monat Tippsund Inspiration für ein glücklicheres und selbstbewusstes Leben andie Hand gibt", so Jessica Filbrand, Product Manager Box Stories."Unsere gofeminin Redaktion hat jahrelange Erfahrung darin, Frauenmit redaktionellen Inhalten zu begeistern. Mit den Box Stories führenwir diesen Weg fort und stärken damit auch die Marke gofeminin", soFilbrand weiter.Marken können die Box als Ergänzung ihrer Marketingmaßnahmennutzen: Zum einen profitieren die Kooperationspartner jeder Box vonder Reichweite des Portals gofeminin.de (5,2 UU im Monat), auf demdie Produkte jeder Box präsentiert werden. Weiterhin könnenindividuelle Online-, Offline- und Influencer-Maßnahmen integriertwerden, wie zum Beispiel die Kombination mit einer Werbekampagne aufgofeminin.de, einem Facebook Live Unboxing oder die Vorstellung derProdukte auf Bloggerevents. Hierzu greift gofeminin auf ein eigenesBlogger-Netzwerk zurück.In der ersten "Just Bloom" Box sind unter anderem Produkte vonL´Oreal, Bridgewater Candles und Teatox vertreten.Über Box Stories:Mit Box Stories hat gofeminin, das führende Online-Portal fürFrauen, eine Abonnement Box auf den Markt gebracht und damit dieOnline-Inhalte, die Frauen täglich inspirieren und begeistern,erlebbar gemacht.Die Abo-Box gibt es ab 19,00 Euro monatlich, sie wird kostenfreigeliefert.Der Inhalt der Box besteht aus sechs bis acht Lifestyle undBeautyprodukten, die sorgsam von der gofeminin Redaktion ausgewähltwerden. Außerdem enthält jede Box ein Magazin, in dem die LeserinnenTipps, Tutorials, Ratgeberartikel und Produktempfehlungen bekommen.Jede Box behandelt ein inspirierendes Thema, das Frauen dabeiunterstützen soll, ein glückliches, gesundes und selbstbewusstesLeben zu führen.Über die gofeminin.de GmbH:Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil der AxelSpringer SE ist gofeminin.de das erfolgreiche Online-Magazin fürFrauen. 5,2 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2016-10)besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame undinspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen.gofeminin ist dort, wo die weibliche Zielgruppe über ihreLieblingsthemen kommuniziert. Neben unserem Online-Forum mit einerCommunity von über 1,7 Millionen Mitgliedern und der erfolgreichenProdukttestplattform liefert gofeminin seinen Usern unterhaltsameInhalte auf Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat und WhatsApp.Inhalte, die begeistern: Die Zahl der Fans steigt kontinuierlich. BeiPinterest wuchs die Zahl in nur einem Jahr auf über 166.000 Follower(03/2017). Die gofeminin Facebookseite verfolgen aktuell 285.000Fans.Pressekontakt:Paula Gabrychpresse@gofeminin.deTel.: +49 (0)22 03/20 25-321gofeminin.de GmbHStollwerckstraße 7a51149 KölnOriginal-Content von: goFeminin.de GmbH, übermittelt durch news aktuell