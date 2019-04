Bowers & Wilkins definiert mit der Einführung von Formation Suite, was die wirklich unverfälschte Wireless-Wiedergabe ausmacht

Neues Audioprodukt-Paket sorgt mit exklusiver Technologie fürkabelfreies Highest Form of Sound(TM) KlangerlebnisMenlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bowers & Wilkins, dieführende, für ihre innovative Technologie renommierte globalePerformance-Audio-Marke, stellt heute ihre Formation® Suite vor, einPaket von Wireless-Audioprodukten für das kompromisslos hochwertigekabellose Klangerlebnis im Home-Audiosystem. Die Produktsuiteverbindet souveräne Hi-Fi-Performanceund Komfort auf nahtlose Weiseund definiert den Branchenstandard in echter Bowers &Wilkins-Tradition auf bahnbrechende Weise neu."Die Formation Suite ist die neueste und technologischinnovativste Reihe von Wireless-Produkten, die unser Entwicklungsteambis dato hervorgebracht hat. Wir haben die Messlatte für kabelloseSoundqualität nach oben verschoben und beweisen hier, dass dieSpitzenqualität der kabelgebundenen Klangwiedergabe auch drahtloserreicht werden kann", erklärt Greg Lee, CEO von Bowers & Wilkins."Die völlig neue Formation Wireless Technology ermöglicht eine nochnie dagewesene Klangtreue auf einem Wireless-System. Die Verbrauchererhalten die leistungsstarke Audioqualität, die sie von Bowers &Wilkins erwarten, mit dem Komfort einer kabelfreien Anlage. Formationverbindet die hochwertige Klangqualität, die mit Bowers & Wilkinssynonym ist, mit einem unvergleichlichen, benutzerfreundlichenWireless-Sound-Erlebnis, das Formation zum neuen Standard fürHome-Audiosysteme macht".Mit über 50 Jahren Tontechnik-Expertise ist gewährleistet, dassdie Verbraucher immersiven makellosen High-Fidelity-Raumklang erleben- ohne Verkabelung. Mit Bowers & Wilkins' legendärer Audiotechnik undder völlig neuen patentierten Formation Wireless Technology steht dieFormation Suite für die "Highest Form of Sound", die höchste Form derSoundqualität.- Patententieres robustes Mesh-Network - entwickelt um den gesamtenhäuslichen Bereich abzudecken, ohne die Qualität des Heimnetzwerkszu beeinträchtigen. Unser patentiertes Mesh-Network ermöglichtübergangslosen Sound und definiert den Branchenstandard fürStreaming-Qualität und Lautsprechersynchronisation neu.- Perfektionierte Synchronisation der Lautsprecher -In-Room-Synchronisierung binnen einer Mikrosekunde lässt dieLautsprecher in perfekter Harmonie arbeiten, um ein für die Brancherichtungsweisendes Hörerlebnis zu erzielen. Es ist klingt, als wäreman dort, wo die Musik live gespielt wird.- 96/24 Bit Audio-Auflösung - High-Resolution-Streaming mit einerKlangtreue, die die der führenden Wireless-Lautsprechermarke um dasZweifache übertrifft, erzeugt einen dichteren, satteren understklassigen Klang ohne Informationsverlust.Zum Zeitpunkt der Markeinführung umfasst die Formation Suitefolgende fünf Produkte:- Formation Bar - Neun optimierte Treibereinheiten liefern einbreiteres Klangbild einschließlich dediziertem Center-Kanal, sodass man sich gefühlt immer im Mittelpunkt des Klanggeschehensbefindet.- Formation Duo - Mit der gleichen Carbon-DomedTweeter-on-top-Technologie und dem Continuum-Cone-Treiber derbranchenführenden kabelgebundenen Lautsprecher von Bowers & Wilkinslässt sich das legendäre Klangerlebnis jetzt kabelfrei genießen.- Formation Wedge - Sorgt mit seiner einzigartigen elliptischen120-Grad-Lautsprecherform mit dediziertenFullrange-Stereo-Soundkomponenten für raumfüllenden hochauflösendenStereosound.- Formation Bass - Versetzte Treiber, leistungsstarke Verstärker undDynamic EQ bieten präzise klangliche Tiefe und Dimension ohneVerzerrung. Lässt sich mit anderen Formation-Komponentenkombinieren, um ultimativ-immersiv in die Welt des Klangseinzutauchen.- Formation Audio - Patentierte Formation Wireless Technology machtjedes herkömmliche passive System zu einem Hi-Fi-Streamingsystemfür ein optimales Klangerlebnis der Extraklasse.Jedes der Produkte in der Formation Suite verfügt über eineoptimierte Benutzeroberfläche, die binnen Sekunden eingerichtet undzur Wiedergabe bereit ist, und bietet ein modernes Design vonWeltklasse, das speziell für überlegene Akustik entwickelt wurde."Vor drei Jahren hatten wir die Vision, die 50 JahreAudioerfahrung und erfolgreiche Firmentradition von Bowers & Wilkinsmit Silicon Valley Automatisierungs-Expertise zu verbinden und eineerstklassige Benutzererfahrung zu schaffen, die unkompliziert ist,leistungsstark und atemberaubenden Hörgenuss bietet. Es istgroßartig, jetzt zu erleben, dass diese Vision Wirklichkeit gewordenist und die nächste Stufe der Klangwiedergabe einleitet. DieFormation Suite erschließt dem Verbraucher Zugang zu einerWireless-Soundtechnologie, die im Audiobereich ihresgleichen sucht,und zeigt die wahre Innovationskraft, zu der dieses Unternehmen fähigist - und das ist erst der Anfang, da wird noch deutlich mehrkommen," sagt Gideon Yu, Co-Chairman von Bowers & Wilkins.Näheres zum kompromisslos High-Fidelity Wireless-Klangerlebnis mitFormation Suite finden Sie unter www.bowers-wilkins.com.Informationen zu Bowers & WilkinsDas 1966 in Großbritannien gegründete Unternehmen Bowers & Wilkinsist seit mehr als 50 Jahren führend im Feld derHigh-Performance-Audiotechnologie. Bowers & Wilkins entwickelt undproduziert Präzisions-Lautsprecher für den Bereich Home Audio sowieKopfhörer, kundenspezifische Installationen und Car-Audio-Produktefür Performance-Sportwagen, die neue Maßstäbe für Innovation undKlangqualität setzen. Die Produkte und Lösungen haben zahlloseAuszeichnungen erhalten und sind bei weltweit führendenAufnahmestudios und Musikern hochgeschätzt. Der exzellente Ruf vonBowers & Wilkins beruht auf dem unverrückbarem Streben nach dembestmöglichen Sound und einem nicht zu übertreffenden Musikerlebnis.Erfahren Sie mehr unter www.bowerswilkins.com.