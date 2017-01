Bouygues baut am britischen Atomkraftwerk Hinkley Point mit

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Bouygues beteiligt sich am Ausbau des umstrittenen britischen Atomkraftwerks Hinkley Point.



Zusammen mit der britischen Firma Laing O'Rourke werde Bouygues die Gebäude für die neuen Reaktoren bauen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Bouygues Anteil an dem Auftrag habe einen Wert von mindestens 1,7 Milliarden Euro.