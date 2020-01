Boustead Singapore: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Boustead Singapore, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.01.2020, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0.8 SGD.

Die Aussichten für Boustead Singapore haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Boustead Singapore mit einer Rendite von 5,33 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,14 Prozent. Auch hier liegt Boustead Singapore mit 12,47 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Boustead Singapore-Aktie hat einen Wert von 20, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40). Der RSI25 liegt bei 40, was bedeutet, dass Boustead Singapore hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Boustead Singapore.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Boustead Singapore mit einem Wert von 13,33 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Bauwesen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 98,49 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.