Boustead Projects PteDas gibt’s ja gar nicht, ?

Boustead Projects Pte weist am 09.03.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 0,93 SGD an der Börse Singapore auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Boustead Projects Pte haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boustead Projects Pte liegt bei einem Wert von 9,54. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 122,25) unter dem Durschschnitt (ca. 92 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Boustead Projects Pte damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Boustead Projects Pte von 0,93 SGD ist mit +9,41 Prozent Entfernung vom GD200 (0,85 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,9 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Boustead Projects Pte-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Boustead Projects Pte investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.