Bourns übernimmt Kaschke Components

Riverside, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ein führender Hersteller und Anbieter von elektronischen Bauteilen, hat heute bekannt gegeben, dass seine neu gegründete Tochtergesellschaft alle Aktien und Anteile der verschiedenen Unternehmen des Kaschke-Konzerns mit Hauptsitz in Göttingen erworben hat. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.Kaschke ist Marktführer auf dem Gebiet kundenspezifischer magnetischer Komponenten und Ferritkerne. Das Unternehmen wurde 1955 von Kurt Kaschke gegründet und ist für seine hohe Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung anwendungsspezifischer magnetischer Produkte bekannt. Die Mission von Kaschke, sein Kow-how im Bereich der Ferritkerne für die Entwicklung von Lösungen zu nutzen, die auf die spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind, steht im Einklang mit der Kultur des innovativen Designs von Bourns."Als eines der wenigen Unternehmen, das Ferritkernmaterialien entwerfen und bauen sowie komplexe induktive Komponenten herstellen kann, wird Kaschke die Erfahrung und Kreativität bei Bourns einbringen, die zur Lösung der komplexen Herausforderungen der Kundenanwendungen erforderlich sind", erklärte Gordon Bourns, Vorsitzender und CEO von Bourns. "Wir freuen uns, Kaschke hier bei Bourns begrüßen zu dürfen, unsere Fähigkeiten zu kombinieren und die Kundenbindung zu stärken."Al Yost, Präsident und Chief Operating Officer bei Bourns, erläuterte: "Diese Übernahme ist ein wichtiges Element in der Strategie von Bourns, unsere Fähigkeit zur induktiven Technologie zu stärken und unser Portfolio an innovativen Magnetprodukten zu erweitern.""Die Zusammenführung von Kaschke und Bourns ermöglicht die Entwicklung eines vollständigen Produktportfolios, das unseren Kunden dabei hilft, den anspruchsvollen Anforderungen an die EMI-Filter der modernen Stromversorgungen in der Automobilbranche, der Industrie und auf dem Markt für erneuerbare Energien gerecht zu werden", erklärte Silke Baumgartner, Präsidentin von Kaschke Components. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bourns, einem Unternehmen, dessen Geschichte und Kernwerte vollständig mit den Werten von Kaschke in Einklang stehen."Informationen zu Kaschke ComponentsKaschke ist ein europäischer Marktführer auf dem Gebiet kundenspezifischer induktiver Komponenten und Ferrite. Der Firmensitz und die Ferritproduktionsstätte des Unternehmens befinden sich in Deutschland. Darüber hinaus betreibt Kaschke seit über 40 Jahren auch Fertigungsbetriebe in Tunesien. Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie unter www.kaschke.de.Informationen zu BournsBourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Anbieter von Positions- und Geschwindigkeitssensoren, Schaltungsschutzlösungen, magnetischen Komponenten, mikroelektronischen Modulen, Bedienfeldern und Widerstandsprodukten. Bourns hat seinen Hauptsitz in Riverside, Kalifornien, USA, und bedient eine breite Palette an Märkten, darunter die Bereiche Automobil, Industrie, Verbraucher, Kommunikation, Medizinprodukte mit niedrigem bis mittlerem Risiko***, Audio und verschiedene andere Marktsegmente. Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie unter www.bourns.com.Bourns® und das Bourns-Logo sind eingetragene Marken von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und ordnungsgemäßer Anerkennung verwendet werden. Andere hier genannte Namen und Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.***Bourns®-Produkte sind nicht für den Einsatz in "lebensrettenden", "lebensnotwendigen" oder "lebenserhaltenden" Anwendungen oder andere Anwendungen entwickelt, bei denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion des Bourns®-Produkts zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. S. Hinweis zum rechtlichen Haftungsausschluss http://www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3057376-1&h=2327717515&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057376-1%26h%3D794513419%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fdocs%252Flegal%252Fdisclaimer.pdf%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fdocs%252Flegal%252Fdisclaimer.pdf&a=http%3A%2F%2Fwww.bourns.com%2Fdocs%2Flegal%2Fdisclaimer.pdf).Agentur-Kontakt: Annette Keller - Keller Communication(707) 947-7232, annettekeller1984@gmail.comUnternehmenskontakt: David Scofield - Bourns, Inc.(951) 781-5054, david.scofield@bourns.comOriginal-Content von: Bourns, Inc., übermittelt durch news aktuell