Bourns innovative IsoMOV(TM)-Schutzvorrichtungen bieten Funktions- und Schutzvorteile in einem robusteren Design

Riverside, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzvorrichtungen lösen das Problem der MOV-Degradation und bieten eine deutlich verbesserte Überspannungsleistung, Betriebslebensdauer und GerätezuverlässigkeitBourns, Inc., ein führender Hersteller und Lieferant von elektronischen Bauteilen (about:blank), hat heute einen der bedeutendsten Durchbrüche im Design von MOV-Bauteilen seit Jahrzehnten vorgestellt, seine IsoMOV(TM)-Protektoren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229923-1&h=2423402720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229923-1%26h%3D2425078694%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fproducts%252Fcircuit-protection%252Fisomov%26a%3DIsoMOV%25E2%2584%25A2%2Bprotectors&a=IsoMOV%E2%84%A2-Protektoren). Die innovativ gestaltete Bourns® IsoMOV(TM)-Hybridschutzkomponente (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229923-1&h=4054004452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229923-1%26h%3D3406525289%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fdocs%252Fproduct-datasheets%252Fisomov.pdf%26a%3DBourns%25C2%25AE%2BIsoMOV%25E2%2584%25A2%2Bhybrid%2Bprotection%2Bcomponent&a=Bourns%C2%AE+IsoMOV%E2%84%A2-Hybridschutzkomponente) integriert die GDT-Funktion direkt in das MOV selbst und bietet einen erhöhten Überspannungsschutz in Bezug auf Leistung, Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit des Geräts. Da das voll integrierte, kompakte Bourns®-Hybriddesign Leistungsspezifikationen aufweist, die normalerweise in größeren traditionellen MOV-Bauteilen zu finden sind, ermöglichen Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzgeräte den Konstrukteuren eine bessere Anpassung der Überspannungsschutzleistung an ihre strengen Platzanforderungen und erlauben es ihnen, ihren MOV-Überspannungsschutz um den bewährten Vorteil der GDT-Isolierung zu erweitern, ohne dass ein PCB-Redesign erforderlich ist. Mit ihren Industriestandard-Pin-Layouts bieten Bourns® IsoMOV(TM)-Protektoren eine erhebliche Leistungs- und Zuverlässigkeitssteigerung gegenüber Standard-MOVs gleicher Größe in einem Pin-to-Pin-Drop-in-Ersatz-Formfaktor.Der IsoMOV(TM)-Protektor ist eine vollständig integrierte GDT- und MOV-Hybridkonstruktion. Durch die Kombination beider Bauelemente in einem einzigen Gehäuse kann der GDT Leckströme durch das MOV blockieren, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen können. Dadurch wird das MOV von Natur aus zuverlässiger, ohne dass zusätzliche Komponenten in die Schaltung integriert werden müssen. Die Einstellungen des IsoMOV(TM)-Protektors liegen mit 125 °C deutlich über dem Industriestandard von 85 °C. Der erweiterte Temperaturbereich und die geringe Leckage eignen sich besonders für industrielle Anwendungen, Netzleitungskommunikation, Hochgeschwindigkeitsgeräte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie für eine Vielzahl von Anwendungen in rauen Umgebungen oder abgelegenen, exponierten Bereichen, in denen Reparaturen sowohl physisch schwierig als auch teuer sein können."In unserer vernetzten Welt müssen Geräte eine maximale Betriebszeit einhalten. Aus diesem Grund spezifizieren viele Konstrukteure MOVs, die für viel höhere Spannungen und Stoßströme ausgelegt sind, um sicherzustellen, dass sie nie bis zu ihrer Bruchgrenze belastet werden. Andere haben GDTs in Reihe mit MOVs platziert, um Leckströme zu eliminieren und die Lebensdauer des MOVs zu verlängern. Das effiziente Design des Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzes ermöglicht es den Konstrukteuren, auf größere, in der Regel leistungsschwächere und oft auch teurere Konstruktionsalternativen zu verzichten", so Tomaz Bojko, Product Line Manager für Überspannungsschutzlösungen bei Bourns.Lee Bourns, Leiter des Marketings für Schaltungsschutz bei Bourns, fügte hinzu: "Unsere neue Familie von Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzgeräten ist wirklich einer der revolutionärsten technologischen Durchbrüche im Überspannungsschutz der letzten Jahrzehnte. Viel zu lange waren Konstrukteure gezwungen, zwischen geringfügig leistungsfähigen, platzsparenden Komponenten und größeren, überspezifizierten Geräten zu wählen, um ihre Schutzanforderungen zu erfüllen. Mit IsoMOV(TM)-Schutzvorrichtungen können Konstrukteure jetzt das richtige Maß an Überspannungsschutz für ihre Anwendung erhalten, ohne Kompromisse bei Leistung, Größe, Kosten oder Redesign eingehen zu müssen."Die Bourns® IsoMOV(TM)-Protektoren-Serie ist nach UL 1449 Typ 5 anerkannt und ab sofort erhältlich. Ausführlichere Produktinformationen finden Sie unter: www.bourns.com/products/circuit-protection/isomov (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229923-1&h=2953376460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229923-1%26h%3D2133034000%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fproducts%252Fcircuit-protection%252Fisomov%26a%3Dwww.bourns.com%252Fproducts%252Fcircuit-protection%252Fisomov&a=www.bourns.com%2Fproducts%2Fcircuit-protection%2Fisomov)Informationen zu BournsBourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Anbieter von Positions- und Geschwindigkeitssensoren, Schaltungsschutzlösungen, magnetischen Komponenten, mikroelektronischen Modulen, Bedienfeldern und Widerstandsprodukten. Bourns hat seinen Hauptsitz in Riverside, Kalifornien, USA, und bedient eine breite Palette an Märkten, darunter die Bereiche Automobil, Industrie, Verbraucher, Kommunikation, Medizinprodukte mit niedrigem bis mittlerem Risiko***, Audio und verschiedene andere Marktsegmente. Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie unter www.bourns.com.Bourns® und das Bourns-Logo sind eingetragene Marken von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und ordnungsgemäßer Anerkennung verwendet werden. Andere hier genannte Namen und Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.***Bourns®-Produkte sind nicht für den Einsatz in "lebensrettenden", "lebensnotwendigen" oder "lebenserhaltenden" Anwendungen oder andere Anwendungen entwickelt, bei denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion des Bourns®-Produkts zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Siehe Hinweis zum rechtlichen Haftungsausschluss http://www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf