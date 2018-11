Bound2B erhebt Klage gegen Ardagh Metal Beverage Germany GmbH (vormals Ball Packaging Europe GmbH)

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Bound2B bringt vor Gericht in Den Haag eine Klage aufSchadensersatz in Höhe von bis zu 250 Mio Euro wegenVertragsverletzung einBound2B B.V., der Erfinder mehrerer wiederverschließbarerGetränkedosen und Inhaber deren Patente, meldete heute, vor Gerichtin Den Haag (Niederlande) gegen Ardagh Metal Beverage Germany GmbH(vormals Ball Packaging Europe GmbH) Klage erhoben zu haben. Bound2Bverlangt von Ardagh wegen Vertragsverletzung Schadensersatz in Höhevon bis zu 250 Millionen Euro.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/785385/Bound2B_Logo.jpg )Die Klage bezieht sich auf die Nichteinhaltung gemeinsamerProduktentwicklungs- und Lizenzvereinbarungen seitens Ardagh MetalBeverage Germany GmbH. Diese Vereinbarungen wurden von Bound2B undArdagh (damals Ball Packaging Europe) 2004 abgeschlossen. Bound2Bbringt die Anschuldigung vor, dass sie durch die Vertragsverletzungseitens Ardagh daran gehindert wurde, sich weiterzuentwickeln odermit ihren innovativen wiederverschließbaren Dosen irgendeinenweltweiten Marktanteil zu gewinnen.Im Jahr 2004 hatte Ball auf die Ausarbeitung und Unterzeichnungeiner Exklusivitätsvereinbarung bestanden, weil sie zu dem Schlussgekommen war, dass die von Bound2B patentierte wiederverschließbareGetränkedose revolutionär sei. Diese Exklusivität war davon abhängig,dass Ball sich zur Entwicklung und Umsetzung eines strategischenPlans zur weltweiten Vermarktung der wiederverschließbaren Doseverpflichtete. Der betreffende Teil des Ball-Konzerns wurde 2016 anArdagh verkauft, und der Name der Firma daraufhin geändert. Keine derVertragsverpflichtungen hinsichtlich Investitionen oder derVermarktung im Zusammenhang mit der wiederverschließbaren Dose wurdenjemals erfüllt. Des Weiteren wurde die Verpflichtung zur Zahlung vonNutzungslizenzgebühren für die wiederverschließbare Technologie beiProdukten, einschließlich Coca Cola Burn sowie Monster EnergyGetränke, nicht vollständig eingehalten.Da Ardagh sich weigert, irgendwelche Versäumnisse oderVertragsverletzungen einzugestehen, bleibt Bound2B keine andere Wahlals Klage zu erheben -dies trotz wiederholter Bemühungen seitensBound2B, erneut ins Gespräch zu kommen, um eine konstruktive Lösungzu finden.Bound2B hat Ardagh zum 3. Januar 2019 vor Gericht geladen.Über Bound2B B.V.Bound2B ist eine Innovationsfirma mit Sitz in den Niederlanden,welche sich auf die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen fürunterschiedliche Branchen spezialisiert hat. Einen besonderenSchwerpunkt setzt sie auf den internationalen Getränkemarkt. Bound2Bist der Erfinder mehrerer wiederverschließbarer Getränkedosen undInhaber deren Patente, einschließlich des prämiertenwiederverschließbaren Teils für Getränkedosen, welches von denbekanntesten internationalen Getränkeherstellern, wie z. B. Coca Colaund Monster Energy, benutzt wird. Bound2B hat in 33 Ländern 34Patente erteilt bekommen. Nähere Informationen finden Sie unterhttp://www.bound2b.com.Pressekontakt:info@bound2b.comOriginal-Content von: Bound2B, übermittelt durch news aktuell