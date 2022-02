Bougainville Copper-Aktie: Nachhaltiger Abbau!

Das Hauptziel von Bougainville Copper ist es, gemeinsam an der Verwirklichung der Vision zu arbeiten, die aktive Exploration und den nachhaltigen Abbau von Kupfer, Gold und Silber in Panguna, im Zentrum von Bougainville wieder aufzunehmen, nachdem der Bergbau 1989 eingestellt wurde. Die Bevölkerung von Panguna und Bougainville ist maßgeblich an Bougainville Copper beteiligt. Die autonome Regierung von Bougainville hält einen Anteil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Silber



mehr >