Bougainville Copper-Aktie: Die Hoffnung kehrt zurück!

Mehr als 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Pangunamine in Papua-Neuguinea hastig geschlossen wurde, nachdem Separatisten dort für bürgerkriegsähnliche Zustände sorgten. Nun scheint aber wieder deutlich mehr Ruhe in die Angelegenheit gekommen zu sein, nachdem sich eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 2019 für eine Unabhängigkeit der Insel ausgesprochen hat.

„The Guardian“ berichtet nun, dass sich wohl auch bei Überlegungen zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung