Bouffier für Laschet als CDU-Chef

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich für den nordrhein-westfälischen Regierungschef Armin Laschet als neuen CDU-Bundesvorsitzenden ausgesprochen.



Bouffier habe bei einer digitalen Konferenz hessischer Delegierter des CDU-Bundesparteitags für Laschet geworben und ihn in der aktuellen Lage als besten Kandidaten bezeichnet, berichteten der Hessische Rundfunk und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag. Ein Sprecher der hessischen CDU bestätigte die Angaben.

Laschet bringe gerade angesichts der Corona-Pandemie und ihrer Folgen die nötigen Voraussetzungen mit, so Bouffier, der selbst stellvertretender Bundesvorsitzender ist. Er stehe nicht nur für Kompetenz in Wirtschaftsfragen, sondern auch für Empathie in der Politik. In Nordrhein-Westfalen habe er zudem gezeigt, dass er eine Partei zusammenführen und gute Regierungsarbeit in einer Koalition leisten könne.

Der CDU-Bundesparteitag findet am kommenden Freitag und Samstag digital mit anschließender Briefwahl statt. Neben Laschet bewerben sich der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Von insgesamt 1001 Delegierten stellt Hessen 88 Delegierte./glb/DP/fba