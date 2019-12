Bouffier bewertet SPD-Weichenstellungen verhalten optimistisch

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Hessens Ministerpräsident und stellvertretender CDU-Vorsitzender, Volker Bouffier, hat verhalten optimistisch auf die Weichenstellungen der neuen SPD-Führung für den am Freitag beginnenden Parteitag reagiert. "Das ist jedenfalls nicht das, was Kevin Kühnert immer gewollt hat", sagte Bouffier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Jetzt müsse man schauen, was tatsächlich dabei herauskomme.

"Die CDU bleibt bei ihrer Linie: Keine Notwendigkeit für Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags", so der hessische Ministerpräsident weiter.

