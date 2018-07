Die Botschafter der World Life Experience entwickeln soziale Arbeit rund um die Welt

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Die Botschafter Arianny Orellanes aus Florida (USA), AmericaPastor Catalan aus Madrid, Hugo Piñón aus Galizien, Gemma Longoriaaus Asturien (Spanien), Artem Ponomarenko aus Kiew (Ukraine),Frederico Leal aus São Paulo (Brasilien), Ekaterina Engalycheva ausMoskau (Russland), Carla Sanches von den Kapverdischen Inseln, MiguelBrito aus Lissabon (Portugal) und Florencia Dibattista aus Mendoza(Argentina) haben die Mission, einen positiven sozialen Einfluss aufdie Welt auszuüben.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/719008/World_Life_Experience.jpg )Seit dem 8. Januar kombinierte die Gruppe bereits 13 NGOs auseuropäischen und asiatischen Städten, Freiwilligenarbeit für wichtigeThemen, Leben mit bedürftigen Bevölkerungsgruppen, Risikokinder,Hilfe für Flüchtlinge und Zusammenarbeit bei Projekten fürUmweltschutz und ökologische Restauration. Die nächsten Ziele werdenin Lateinamerika sein und die Reise endet im November 2018.Die Freiwilligenarbeit, welche Gruppe bei örtlichenNichtregierungsorganisationen (NGOs) aus verschiedenen Gemeindenentwickelt, wird anhand eines praxisorientierten Modells ausgeführtund basiert auf den Bedürfnissen derer, die die Hilfe am dringendstenbenötigen. Die Botschafter von World Life Experience konnten durchdie Einbindung von Einzelpersonen, NGOs und Unternehmen als aktiveMitglieder des Projekts wesentliche soziale Werte verbessern, um sowichtige globale Themen zu unterstützen.António Dias, der Gründer von World Life Experience, hat vor, zumAusbau von sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Weltbeizutragen: "Ich glaube, dass die jüngeren Generationen dazu bereitsind, im Rahmen einer Bewegung zusammenzuarbeiten, die positiveAuswirkungen auf die Welt hat. Heutzutage müssen sich alle Völker,Regierungen und Privatpersonen der Bedeutung der sozialenVerantwortung und der Nachhaltigkeit des Planeten stärker bewusstwerden. Mir war es wichtig, meine Vision zu teilen, dass wir alleeine aktive Rolle im sozialen und ökologischen Wandel spielensollten, der einfach unausweichlich ist, und aus diesem Grund habeich World Life Experience gegründet. Ich wollte eine sozialeIntervention mit denjenigen ermöglichen, die sie am dringendstenbrauchen, Gemeinden zusammenbringen, die Umwelt bewahren und sozialeund kulturelle Barrieren überwinden."Die Bewerbung für die 2. Ausgabe von World Life Experience stehtallen Menschen offen, die daran interessiert sind, an zwanzigZielorte weltweit zu reisen, verschiedene Gesellschaften und Kulturenkennenzulernen, soziale Arbeit in NGOs zu entwickeln, sich dabei dieSpesen für ein Jahr lang bezahlen zu lassen (Reise, Transport, Essen,Versicherung, Logis) und noch einen Monatslohn zu erhalten. Die elfkünftigen Teilnehmer werden zwanzig internationale Ziele bereisen:Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien, Costa Rica,Portugal, Spanien, Holland, Deutschland, die Tschechische Republik,Griechenland, Thailand, Kambodscha, Malaysia, Indonesien, Japan,Australien und Südafrika.Informationhttps://www.worldlifeexperience.com/https://www.facebook.com/worldlifeexperience.oficial/https://www.instagram.com/world_life_experience/https://www.youtube.com/channel/UCnxiPDsHuWjWrIr2cO3Hy4wPressekontakt:Madalena RodriguesHead of Communication | +351-210-192-786 | +351-933-966-427press@worldlifeexperience.comOriginal-Content von: World Life Experience, übermittelt durch news aktuell