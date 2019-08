Botschafter: Supertanker mit iranischem Öl hat Gibraltar verlassen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

TEHERAN(dpa-AFX) - Der mehr als sechs Wochen lang festgesetzte Supertanker mit iranischem Öl hat Gibraltar verlassen.



Das gab der iranische Botschafter in London, Hamid Baeidinedschad, in der Nacht zum Montag auf seiner Instagram-Seite bekannt. "Hiermit bestätigen wir, dass unser Tanker nach 45 Tagen Gibraltar in Richtung internationale Gewässer verlassen hat", schrieb der Botschafter./str/fmb/DP/stk