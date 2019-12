Botschaft aus dem All: Klima-Veränderungen werden immer sichtbarer

MADRID (dpa-AFX) - Der Weltklimagipfel in Madrid hat am Mittwoch eine Botschaft aus dem All zum Zustand der Erde bekommen: "Unser Planet ist unglaublich schön und gleichzeitig unglaublich fragil - und es macht Angst und ist sehr traurig, die schrecklichen Auswirkungen des Klimawandels von hier aus zu sehen", sagte Luca Parmitano, der Anfang Oktober das Kommando auf der Internationalen Raumstation ISS übernommen hatte.



Er äußerte sich in einer Live-Schalte mit UN-Generalsekretär António Guterres. Die Folgen verheerender Hurrikans oder Überflutungen seien von Jahr zu Jahr mit bloßem Auge mehr sichtbar.

"Wir haben nur einen Planeten - und wir sind alle irgendwie Astronauten", betonte der 43-jährige Italiener. "Die Erde ist ja wie ein Raumschiff, auf dem wir im All schweben." Es sei deshalb die Verantwortung der Menschheit, für sie Sorge zu tragen. Aber das Leben auf dem Planeten werde ohnehin weitergehen - mit den Menschen oder ohne sie, so Parmitano. "Was wir brauchen, ist eine Vision. Wir können nicht so weitermachen, nur an heute und morgen zu denken und nicht an die Zukunft."/cfn/ted/DP/eas