Bot-Studie der Developer Week: Chatbots stoßen in Deutschland kaum auf Interesse (FOTO)

München/Nürnberg (ots) -Die Mehrheit der Deutschen möchte in Zukunft nicht über Chatbotskommunizieren: 70 Prozent lehnen die neuen Sprachassistenten, die unszahlreiche Aufgaben im Alltag und Beruf erleichtern sollen,kategorisch ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentativeOnline-Befragung der Entwicklerkonferenz Developer Week (DWX), dievon Fittkau & Maaß Consulting unter 1.200 deutschen Internet-Nutzerndurchgeführt wurde.Software, die mit Menschen Dialoge führen kann: Ob schriftlichoder per Spracherkennung - Chatbots können uns im Alltag oder Berufassistieren, Fragen beantworten und sogar eigenständig Aufgabenerledigen, für die bislang telefoniert oder durch Websites und Appsnavigiert werden musste. Entwickler und Unternehmen arbeiten derzeitmit Hochdruck an der Entwicklung und Optimierung proaktiverintelligenter Assistenten wie z. B. Alexa/Echo von Amazon, GoogleHome, Apples Siri oder Microsofts Cortana.Doch ungeachtet der großen Relevanz von Chatbots in der Fachwelt -in der Realität sind sie noch nicht bei den Verbrauchern angekommen.46 Prozent der Deutschen wissen heute noch nicht einmal, was Chatbotsüberhaupt sind. 27 Prozent haben sich noch gar keine Meinung zudiesem Thema gebildet. Weniger als ein Drittel möchte gern überChatbots kommunizieren. Dabei sehen Frauen das Thema noch etwasskeptischer als Männer. Besonders kritisch steht die »Generation 50«der Chatbot-Kommunikation gegenüber: Hier beträgt der Anteil derNutzungsinteressierten nur ein Fünftel.Aktuelle Chatbot-Nutzung vor allem beim WebshoppingDas noch mangelnde Interesse seitens der Endverbraucher ist zumTeil auf die noch geringe Verbreitung bzw. Wahrnehmung von Chatbotsin der Praxis zurückzuführen: Lediglich jeder Zehnte hat Chatbotsbereits einmal genutzt. Am weitesten verbreitet ist zurzeit dieChatbot-Nutzung beim Webshopping. Insbesondere jüngere Nutzer habendamit schon erste Erfahrungen gesammelt. Auch zum Abruf vonNachrichten oder Wetterinformationen werden Chatbots zum Teil bereitseingesetzt.Jeder Dritte glaubt an die Zukunft von ChatbotsAn das Potenzial von Chatbots glaubt immerhin ein Drittel derBefragten: Ihrer Meinung nach sind diese zurzeit noch unausgereift,werden sich aber schnell weiterentwickeln und dann ihr vollesPotenzial entfalten. Interessanteste Einsatzgebiete von Chatbots sinddabei aus Sicht der Chatbot-Interessenten die Suche nach konkretenProduktinformationen (55 Prozent), der Kundendienst (40 Prozent)sowie der Bereich E-Learning (36 Prozent).Während das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit Chatbots eherunkritisch gesehen wird, haben immerhin 30 Prozent Befürchtungen imHinblick auf negative Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Aus ihrer Sichtstellen Chatbots eine Bedrohung dar, da durch sie Arbeitsplätzewegfallen könnten."Chatbots sind in unserer Fachbranche ein Mega-Trend", kommentiertFlorian Bender, Projektleiter der Entwicklerkonferenz Developer Weekund Initiator der Studie. "Allerdings ist das Thema derzeit starktechnologiegetrieben. Unsere Studie zeigt, dass man bei all derInnovationsdynamik den Anwender nicht aus den Augen verlieren darf.Die sogenannte User Experience - der Fachbegriff lässt sich alsNutzungserfahrung oder Nutzungserlebnis übersetzen - wird daher auchauf unserer Konferenz Ende Juni in Nürnberg einer der Kernthemensein, über das die Softwarebranche diskutiert."Die Developer Week untersucht in einer aktuellen Studie dieNutzermeinungen über den Einsatz von Chatbots im Internet sowie derenPotenzial für die Zukunft. Darüber hinaus werden auch die Wahrnehmungvon Social Media Bots in der Öffentlichkeit und deren Beitrag zuröffentlichen Meinungsbildung in Zeiten des aktuellen Wahlkampfes inDeutschland erhoben. Die vollständigen Studienergebnisseveröffentlicht die Developer Week am 26. Juni 2017 in Nürnberganlässlich der gleichnamigen Entwicklerkonferenz.Termin Developer Week 2017:26.-29. Juni 2017, NCC Ost, Messe NürnbergInformationen und Anmeldung unter www.developer-week.deDie Developer Week ist eine Veranstaltung für Softwareentwickler,bestehend aus drei Tagen Konferenz, einem Workshop-Tag, einerFachmesse und zahlreichen Abendveranstaltungen. Entwickler, die sichzu brandaktuellen Trendthemen in der Softwareprogrammierung oder aberzu den elementaren Grundlagen in der Themenwelt .NET, Web und Mobileweiterbilden wollen, sind auf der Developer Week 2017 goldrichtig.Insgesamt rund 150 renommierte Softwareexperten aus dem In- undAusland präsentieren in 200 Sessions umfassendes Know-how und teilenihr Wissen und ihre Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetztenSoftwareprojekten. 