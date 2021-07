Boston Scientific: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie Boston Scientific stehen per 17.07.2021, 05:27 Uhr 42.1 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Boston Scientific zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Boston Scientific einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Boston Scientific jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boston Scientific liegt bei einem Wert von 74,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 72,35) über dem Durschschnitt (ca. 3 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Boston Scientific damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Boston Scientific-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Boston Scientific-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Boston Scientific vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 46,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 10,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (42,1 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Boston Scientific somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Boston Scientific lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Boston Scientific in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

