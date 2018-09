Boston Scientific führt GUIDE(TM) XT-System zur Visualisierung der Tiefenhirnstimulation in Europa ein

Weitere Suchergebnisse zu "Boston Scientific":

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Die Boston ScientificCorporation (NYSE: BSX) gab heute die Markteinführung des GUIDE(TM)XT-Systems zur Visualisierung der Tiefenhirnstimulation (THS, engl.DBS Deep Brain Stimulation) in Europa bekannt. Das GUIDE XT-Systemist das erste THS-Visualisierungssystem, das für die Direktionalitätentwickelt wurde und die patientenspezifische Anatomie undStimulationsfeldmodellierung nutzt. Diese Technologie bietet Ärztendie Möglichkeit der 3D-Bildplanung. In Verbindung mit den Vercise(TM)THS-Systemen kann damit die THS-Behandlung personalisiert undoptimiert werden.THS behandelt Symptome von Bewegungsstörungen bei Patienten mitParkinson, Dystonie oder essentiellem Tremor. Das Verfahrenstimuliert eine gezielte Region des Gehirns durch implantierteElektroden, die von einem Gerät versorgt werden, das "ImplantierbarerPulsgenerator" (IPG) genannt wird.Das GUIDE XT-System erkennt automatisch die Position der von einemNeurochirurgen implantierten Elektroden in der Bildgebung desGehirns. Nach der Implantation programmiert ein Arzt einPatientengerät und das GUIDE XT-System kann nun dazu verwendetwerden, das Stimulationsfeld zu visualisieren und effizient die fürjeden Patienten am besten geeigneten Einstellungen zu bestimmen."Das derzeitige Verfahren zur THS-Programmierung kann mehrereTermine und stundenlange Versuche beinhalten, um die richtigenStimulationseinstellungen zu finden", so Prof. Dr. Jens Volkmann,Direktor und Vorsitzender der Abteilung für Neurologie amUniversitätsklinikum Würzburg. "Im Gegensatz zuVisualisierungssystemen, die einen generischen Atlas verwenden,ermöglicht uns das GUIDE XT-System die Visualisierung derElektrodenplatzierung im Gehirn des Patienten. Durch die Simulationund Visualisierung verschiedener Stimulationseinstellungen ist esviel einfacher, sich für eine erste Programmierung zu entscheiden,die bei einem bestimmten Patienten zu positiven Ergebnissen führenkann.""Die direkte Visualisierung relevanter Strukturen im Gehirn eineseinzelnen Patienten ist bei der THS sehr wichtig. Dies ist dasNonplusultra bei der Planung der chirurgischen Trajektorie für dieElektrodenimplantation", erklärte Professor Ludvic Zrinzo, Leiter desUCL Unit of Functional Neurochirurgie, Queen Square, London. "GUIDEXT integriert die chirurgische Planung mit der radiologischenÜberprüfung der Elektrodenplatzierung. Dies verspricht einenreibungsloseren Arbeitsablauf und ermöglicht es Chirurgen, ihreklinischen Kollegen bei der Programmierung der THS-Parameter fürjeden Patienten besser zu unterstützen."Eine Studie ergab, dass die gesamte Programmierzeit mit demGUIDE-System der ersten Generation deutlich kürzer war als dieherkömmliche Programmierzeit (n=10, p<0.0001).1 Eine kürzereProgrammierzeit ist sowohl für Ärzte als auch für Patienten vonVorteil, da sie die Notwendigkeit zusätzlicher Termine eliminierenund längere Zeiträume für die Anpassung der Stimulationseinstellungenreduzieren kann, die anstrengend und ermüdend sein können."Das GUIDE XT-System wurde entwickelt, um die Komplexität derTHS-Programmierung zu reduzieren und Ärzten individualisierte undergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen, die zu besserenPatientenergebnissen führen könnten", so Maulik Nanavaty, Senior VicePresident und President, Neuromodulation, Boston Scientific. "BostonScientific hat es sich zur Aufgabe gemacht, fortschrittliche Lösungenund sinnvolle Innovationen anzubieten, um Ärzten zu helfen, das Lebenvon Patienten durch personalisierte Therapie zu verbessern."Seit dem Erhalt des CE-Zeichens für das Vercise THS-System im Jahr2012 hat Boston Scientific ein kontinuierliches Innovationstempo imBereich THS eingehalten. Dazu gehört auch die Einführung des VerciseGevia(TM) THS-Systems* im Jahr 2017, das mit dem Cartesia(TM)Directional Lead** ausgestattet ist, um wiederaufladbare, magnetischeResonanz (MR)-Konditionalsysteme2 mit Direktionalität zur Verfügungzu stellen. Das Unternehmen führte Ende letzten Jahres das VerciseTHS-System auch in den USA ein.GUIDE XT** wurde in Zusammenarbeit mit der Brainlab AG entwickelt,einem Unternehmen für softwarebasierte Medizintechnik zurVerbesserung der Planung der Patientenbehandlung und derchirurgischen Navigation. Die exklusive Zusammenarbeit zwischenBrainlab und Boston Scientific bietet ein umfassendes Portfolio, dasalle wichtigen Elemente der Tiefenhirnstimulations (THS)-Therapie fürPatienten und Ärzte abdeckt.Informationen zu Boston ScientificMit der Entwicklung innovativer medizinischer Lösungen verbessertBoston Scientific weltweit die Gesundheit von Patienten. Als globalseit mehr als 35 Jahren führender Anbieter von medizinischenTechnologien treiben wir die Weiterentwicklung von leistungsstarkenLösungen an, die unerfüllte Bedürfnisse der Patienten ansprechen undKosten für das Gesundheitswesen verringern. 1 Pavese et al. Traditional trial-and-error versusneuroanatomical-3D-image software-assisted deep brain stimulationprogramming in patients with Parkinson's disease, WSSFN (World Societyfor Stereotactic and Functional Neurosurgery) Konferenz 2017, Berlin.
2 1.5 Tesla MRI-konditional, wenn alle Bedingungen für die Verwendungerfüllt sind.*Das Vercise(TM) Gevia(TM) THS-System ist in den USA nicht zurVerwendung oder zum Verkauf erhältlich.**Vercise Cartesia(TM) Directional Lead und GUIDE XT - Warnhinweis:Untersuchungsgerät. Durch das Bundesgesetz (oder US-Gesetz) aufUntersuchungszwecke beschränkt. Nicht zum Verkauf in den USAerhältlich.