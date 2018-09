Boston Scientific: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Boston Scientific":

Per 18.09.2018, 20:39 Uhr wird für die Aktie Boston Scientific am Heimatmarkt New York der Kurs von 37,68 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Boston Scientific einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Boston Scientific jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Boston Scientific gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 35,87 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Medical Equipment & Devices", der 69,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Boston Scientific verläuft aktuell bei 29,98 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 37,27 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,32 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 34,52 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Boston Scientific-Aktie der aktuellen Differenz von +7,97 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Boston Scientific-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 15 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Boston Scientific-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 35,19 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -5,59 Prozent erzielen, da sie derzeit 37,27 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".