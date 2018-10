Boston Scientific: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Boston Scientific":

Boston Scientific weist am 03.10.2018, 16:50 Uhr einen Kurs von 39,02 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Boston Scientific einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Boston Scientific jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,57 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Medical Equipment & Devices) von 71,42. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Boston Scientific auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Boston Scientific-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 16 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Boston Scientific aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 35,59 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -8,84 Prozent erzielen, da sie derzeit 39,04 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Boston Scientific-RSI ist mit einer Ausprägung von 15,68 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 20,76, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".