Boston Sand & Gravel: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Für die Aktie Boston Sand & Gravel stehen per 11.09.2018 480 USD zu Buche. Boston Sand & Gravel zählt zum Segment "Baumaterialien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Boston Sand & Gravel einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Boston Sand & Gravel jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Boston Sand & Gravel. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Boston Sand & Gravel für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Boston Sand & Gravel für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Boston Sand & Gravel insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Boston Sand & Gravel verläuft aktuell bei 414,12 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 480 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +15,91 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 454,37 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Boston Sand & Gravel-Aktie der aktuellen Differenz von +5,64 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".