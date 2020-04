Boston Beer: Jetzt könnte alles passieren

Der Kurs der Aktie Boston Beer steht am 08.04.2020, 04:38 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 365.14 USD. Der Titel wird der Branche "Brauereien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Boston Beer-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Boston Beer aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 386,3 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (362,54 USD) ausgehend um 6,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Boston Beer von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Boston Beer-Aktie ein Durchschnitt von 379,3 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 362,54 USD (-4,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (368,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,53 Prozent), somit erhält die Boston Beer-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Boston Beer erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Boston Beer damit 27,43 Prozent über dem Durchschnitt (5,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 2,21 Prozent. Boston Beer liegt aktuell 31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".