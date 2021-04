Boston Beer Aktie: Wichtige Neuigkeiten für Anleger!

Mit Blick auf das 1. Quartal verdiente Boston Beer Co (NYSE:SAM) $76,60 Mio., was einer Steigerung von 81,84% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Boston Beer Co verzeichnete auch einen Umsatz von insgesamt $545,08 Mio., ein Anstieg von 18,25 % seit dem 4. Quartal. Boston Beer Co verdiente 42,12 Mio. $ und der Umsatz betrug im 4. Quartal 460,94 Mio. $.

Warum ROCE so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!