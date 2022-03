Boston Beer-Aktie: Gewinn im vierten Quartal!

Boston Beer Co (NYSE:SAM) erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 348,09 Mio. $. Die Erträge stiegen um 11,36 %, aber Boston Beer Co meldete immer noch einen Gesamtverlust von 51,78 Mio. $. Boston Beer Co erzielte im 3. Quartal einen Umsatz von 561,64 Mio. $, verzeichnete aber einen Verlust von 58,42 Mio. $.

Warum ist die ROCE von Bedeutung?

