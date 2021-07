Bostik kündigt die Markteinführung seines neuen Polyurethan Dichtstoffs im Fachbereich Dicht- und Klebstoffe für das Baugewerbe an

Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Bostik, das Unternehmen für Klebstofflösungen von Arkema, setzte ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm zur Stärkung seines Geschäftsbereichs Polyurethan (PU) Dichtstoffe um, insbesondere bei Anwendungen von Dicht- und Klebstoffen im Baugewerbe. Dank dieser neuen Produktreihe stärkt Bostik seine Marktstellung in diesem Geschäftsbereich, der durch neue Bauprojekte in Schwellenländern und eine ständige Nachfrage für hochwertigere Lösungen gestützt wird.Bostik, das über hochmoderne Produktionswerke und innovative Technologien in Europa und der Region Asien-Pazifik verfügt, ist ein langjähriger Wirtschaftsakteur auf dem PU-Markt; das Unternehmen entwickelt eine neue Produktreihe, die den steigenden technischen Anforderungen und der erwarteten Leistung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit entspricht; z. B. Formeln mit wenig Isocyanaten, lösungsmittelfreie und blasenfreie Produkte, mit höchster Benutzerfreundlichkeit für die professionellen Anwender und gelegentlichen Verbraucher.Das Programm zielt auf die Festigung der Stellung von Bostik auf seinen Zielmärkten, dem Baugewerbe in Schwellenländern, ab.Laut Marc-Antoine Mallet, Direktor des Bereichs Dichtungs- und Klebematerial bei Bostik, "begleitete dieses ehrgeizige Programm das Unternehmen bei der Erfüllung der wachsenden Anforderungen im Hinblick auf Qualität und Nachhaltigkeit bei PU-Produkten. Außerdem trägt es dazu dabei, unsere Kunden auf der Grundlage einer einzigartigen Mischung aus lokaler Präsenz und ausgezeichneten Qualitätsstandards zu bedienen. Dank des sehr positiven Feedbacks aus den Märkten, insbesondere der Gesellschaft Europa-Nahost sind wir überzeugt: dies ist erst der Beginn einer Reihe vielversprechender Möglichkeiten."Die nächsten Schritte dieses Entwicklungsprogramms setzen den Schwerpunkt auf die Industriemärkte und orientieren sich genauestens an der Wachstumsstrategie von Bostik für die Entwicklung von Klebstoff-Lösungen.Über Bostik, ein Unternehmen von ArkemaBostik, eine Tochterfirma des Arkema Konzerns und ein weltweit tätiges Unternehmen im Fachbereich Spezial-Klebstoffe für das Baugewerbe sowie Verbraucher- und Industriemärkte, entwickelt innovative, multifunktionale Lösungen im Bereich Dichtungs- und Klebematerial, die unserem Alltag seit 130 Jahren prägen. Das Unternehmen, das 2019 einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro erzielte, in mehr als 40 Ländern der Welt präsent ist und über 6000 Mitarbeiter verfügt, engagiert sich dafür, im Rahmen seiner Innovation den bedeutenden Herausforderungen bezüglich Ökologie, Energie und Technologie gerecht zu werden. Das Unternehmen strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und betrieblicher Exzellenz, um die Erwartungen seiner Kunden und Partner bestmöglich zu erfüllen. www.bostik.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1557528/Bostik_an_Arkema_company_logo.jpgHortense BLAZSIN , hortense.blazsin@bostik.comOriginal-Content von: Bostik, an Arkema company, übermittelt durch news aktuell