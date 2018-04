Bossard-Aktien mit starkes Kursplus nach Dementi zu Tesla-Rückrufaktion

Zürich (awp) - Der Schraubenhändler Bossard hat mit der Mitteilung, dass beim Elektrofahrzeugbauers Tesla nicht eine seiner Schrauben Auslöser der jüngsten Rückrufaktion war, seinen Aktienkurs am Dienstag wieder in die Höhe geschickt.

Nachdem Bossard am Freitag gegen 8% seines Börsenwerts eingebüsst hatten, liegen die Aktien am Dienstag um 9.45 Uhr gegen 6% im Plus. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt notiert gleichzeitig 0,8% ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten