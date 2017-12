Bossard Aktie: Die operative Marge erreichte im 1. Halbjahr einen neuen Rekordwert!

Liebe Leser,

Bossard läuft zu Höchstform auf. Die operative Marge erreichte im 1. Halbjahr mit 13% einen neuen Rekordwert. Das Umsatzplus lag bei 14,8%, und das Betriebsergebnis erhöhte sich um 30,5%. Der Gewinnsprung erklärt sich dadurch, dass der Konzern das gestiegene Absatzvolumen fast vollständig auf Basis der bestehenden Infrastruktur abwickeln konnte. Im Vergleich zur Konkurrenz ist die operative Marge im Schnitt mehr als doppelt so hoch, was die herausragende Wettbewerbsstellung unterstreicht.

Wachstumstreiber sind die beiden Großkunden Tesla und John Deere

Den Kunden wird ein hoher Mehrwert geboten, indem der Vertrieb der Verbindungselemente mit Dienstleistungen in den Bereichen Beratung und Logistik gekoppelt wird. Das Management geht von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus. Die Umsatzprognose wurde auf 770 bis 780 Mio SFr angehoben, was einem Plus von 11 bis 12% entspricht und die Grundlage für einenneuen Rekordwert bei der operativen Marge sein dürfte. Das Geschäftsumfeld hat sich in allen Regionen aufgehellt.

Wachstumstreiber ist aber der US-Markt (+17%) mit den beiden Großkunden Tesla und John Deere. Der Elektroautohersteller Tesla fährt die Produktion seines Models 3 hoch, die sich bis 2018 auf 50 Tsd Stück je Woche belaufen soll. Über eine ¾ Mio Vorbestellungen gibt es bereits. Bossard dürfte stark davon profitieren, wenn Tesla die Massenproduktion des Models 3 mit einer ¾ Mio Exemplaren pro Jahr tatsächlich gelingt. Beim Landmaschinenhersteller Deere laufen die Geschäfte nach langer Absatzflaute auch wieder besser.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.