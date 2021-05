Bossard Aktie: Zurück auf Wachstumspfad

Bossard ist schneller als erwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das 1. Quartal markierte den besten Jahresstart der Unternehmensgeschichte. Das Umsatzplus betrug 11,8%, Gewinnzahlen wurden nicht veröffentlicht. Bereits im 4. Quartal hatte sich das Geschäft stabilisiert.

In Lokalwährungen trugen alle geografischen Absatzregionen zu der positiven Entwicklung bei: Europa (+9,5%), Amerika (+8,7%) und Asien (+34,5%). Das hohe Wachstum in Asien geht in erster Linie ...



