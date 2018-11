Bossard Aktie: Neue Spitzenwerte

Bossard bleibt in der Erfolgsspur und hat im 1. Halbjahr neue Spitzenwerte geliefert. Der Umsatz kletterte um +12,9%, und mit 13,8% wurde ein neuer Rekord bei der operativen Marge erreicht, was den operativen Ergebnisanstieg von 20% erklärt. Der Überschuss, bereinigt um den Sondereffekt eines Immobiliengewinns im Vorjahr, erhöhte sich in gleicher Größenordnung. An der operativen Marge lässt sich Bossards starke Wettbewerbsstellung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.