Bossard Aktie: Dividende um 27% angehoben

Bossard hat seine 5-Sterne-Einstufung mit starken Ergebnissen und einem sehr guten Kursverlauf in 2017 gerechtfertigt. Die eigene Umsatzprognose konnte mit einem Umsatz von 786 Mio SFr übertroffen werden. Die operative Marge (12,6%) und die Umsatzrendite (10,0%) erreichten neue Spitzenwerte. Die Dividende wurde in der Größenordnung des Gewinnfortschritts um 27% auf 4,20 SFr je Aktie angehoben. Sämtliche Absatzmärkte befinden sich in einer ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.