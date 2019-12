Bosideng: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Bosideng, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 03:41 Uhr) mit 3.11 HKD im Minus (-0.85 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Wie Bosideng derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bosideng-Aktie ein Durchschnitt von 2,72 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,14 HKD (+15,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3,79 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bosideng-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Bosideng erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bosideng mit einem Wert von 28,44 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,81 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 110,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bosideng damit 116,57 Prozent über dem Durchschnitt (-6,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,36 Prozent. Bosideng liegt aktuell 115,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".