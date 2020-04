Bosideng: Pleite oder Chance?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bosideng, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.04.2020, 22:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1.9 HKD.

Die Aussichten für Bosideng haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Bosideng. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bosideng daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bosideng von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Bosideng erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -7,21 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,67 Prozent im Branchenvergleich für Bosideng bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent im letzten Jahr. Bosideng lag 0,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,67. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bosideng zahlt die Börse 17,67 Euro. Dies sind 21 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 22,43. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.