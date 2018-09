Payerne (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/131785/100819576heruntergeladenwerden -Die Boschung Gruppe in Payerne, der weltweit führende Anbieter fürdie Reinigung und den Unterhalt von Verkehrsflächen, hat heuteoffiziell die Inbetriebnahme des "Boschung Technology Center" imTechnologiepark Aéropole beim Militärflugplatz Payerne mitzahlreichen Kunden und Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltunggefeiert.Vor etwa einem Jahr hat die Boschung Gruppe das neue "BoschungTechnology Center" im Technologiepark Aéropole beim Militärflugplatzin Payerne in Betrieb genommen. Die ursprünglich aus dem KantonFreiburg stammende Industriegruppe hat damit nicht nur alleUnternehmensteile und Gesellschaften in der Schweiz an einemzentralen Standort zusammengeführt, sondern mit dem hochmodernen"Boschung Technology Center" auch einen ganz besonderen Werkplatz fürSynergieeffekte geschaffen.Im "Boschung Technology Center" arbeiten ca. 180 Mitarbeiter ausden insgesamt drei Geschäftsbereichen FLUGHAFEN, AUTOBAHN UND STRASSEsowie STADT UND GEMEINDE an der Zukunftsvision des Unternehmens,nämlich dem vollautomatisierten Betrieb und Unterhalt vonBetriebsflächen. In diesem Kontext entwickelt Boschung gemäss dereigenen "Nullemission"-Strategie eigene Hard- und Softwarelösungen,Batterien und Steuerungen für elektrisch und selbstfahrendeUnterhaltsfahrzeuge. Durch ihren aviatischen Geschäftszweig hatBoschung eigene Rollbahnen und unmittelbaren Zugang zu denBetriebsflächen des Militärflugplatz Payerne, der mittlerweile auchvon der zivilen Luftfahrt genutzt wird. So kann das Unternehmen seineEntwicklungen sofort in der Praxis testen.Bereits konnten im "Boschung Technology Center" die erstenProdukte gemäss der eigenen Unternehmensvision lanciert werden. Der"Urban-Sweeper S2.0" ist eine vollelektrische Kehrmaschine mit NullEmissionen für Städte und Gemeinden sowie für Flughäfen undIndustrie.Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Pipeline ausinnovativen Produkten und Lösungen entwickelt und will diese inkurzer Kadenz auf den Markt bringen, um seine Marktführerschaft zuverteidigen und auszubauen.Über die Boschung Gruppe:BOSCHUNG ist der weltweit führende Anbieter für SURFACE CONDITIONMANAGEMENT. Das Unternehmen entwickelt und produziert Sensorik,Spezialfahrzeuge, Installationsanlagen sowieInformationsmanagementsysteme für die Enteisung, Schneeräumung sowieReinigung von Betriebsflächen. Durch kontinuierliches Wachstumverfügt die Boschung Gruppe heute über Niederlassungen inDeutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn, Skandinavien, China,Russland und den USA. In vielen anderen Ländern ist die Gruppe durchein Netzwerk von Partnern, Distributoren und Händlern präsent.Für die drei Hauptgeschäftsbereiche FLUGHAFEN, AUTOBAHN UNDSTRASSE sowie STADT UND GEMEINDE bietet Boschung massgeschneiderteLösungen für die Beurteilung, Behandlung und Verwaltung vonBetriebsoberflächen. Je nach Aufgabenstellung und Projekt kommenverschiedene von Boschung entwickelte Systeme wieGlatteis-Frühwarnsysteme, Kehrblasgeräte, Schneepflüge, Streuer,Enteiser, Mehrzweckfahrzeuge, Kehrmaschinen, automatischeTaumittelsprühanlagen sowie Management-Informationssysteme zumEinsatz.Für weitere Informationen siehe www.boschung.comPressekontakt:Andreas DufféVerantwortlicher KommunikationTel. +41 26 497 85 54andreas.duffe@boschung.comOriginal-Content von: Marcel Boschung AG, übermittelt durch news aktuell