Bosch steigt aus Geschäft mit Verpackungsmaschinen aus

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch steigt aus dem Geschäft mit Verpackungsmaschinen aus.



Für die Packaging Technology GmbH mit ihren rund 6100 Mitarbeitern in 15 Ländern werde nun ein Käufer gesucht, teilte der für die Industrietechnik verantwortliche Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung am Freitag in Stuttgart mit.

Auch nach intensiver Prüfung aller Optionen hätten sich keine ausreichenden Vorteile der Zusammenarbeit und damit keine Perspektiven mehr für den Bereich innerhalb der Bosch-Gruppe ergeben. Die Packaging Technology stellt Verpackungsmaschinen für den Lebensmittel- und den Pharmasektor her. 2017 erzielte sie laut Hartung einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro, etwa so viel wie im Jahr davor./eni/DP/tav