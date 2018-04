Bosch setzt weiter auf den Diesel

RENNINGEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Bosch hält trotz anhaltender Kritik und sinkender Verkaufszahlen am Diesel fest - und investiert viel Geld in dessen Weiterentwicklung.



Zusammen mit der Bilanz des vergangenen Jahres will der Konzern an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) einen neuen Diesel-Antrieb präsentieren, der die ab 2020 geltenden Grenzwerte für den Stickoxid-Ausstoß auf der Straße bei weitem unterschreiten soll.

Die finanziellen Eckdaten für 2017 hatte Bosch bereits Ende Januar bekanntgegeben. Bei 78 Milliarden Euro Umsatz blieb ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von 5,3 Milliarden Euro - beide Werte erreichten damit einen historischen Höchststand. Etwa die Hälfte seines Geschäfts macht Bosch allein mit den Bereichen Auto und Mobilität./eni/DP/stw