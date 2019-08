Auch Bosch lieferte Autoteile mit zu hohem Bleigehalt

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

STUTTGART (dpa-AFX) - Auch der Zulieferer Bosch hat in Elektroteile für Autos Komponenten mit einem zu hohen Bleigehalt eingebaut.



Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Sonntag in Stuttgart einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Bild am Sonntag". Bosch sei "vor einigen Wochen" auf den Sachverhalt aufmerksam geworden, sagte er auf Anfrage der dpa. Die Auslieferung potenziell betroffener Produkte sei daraufhin gestoppt worden. Zur Zahl und genauen Art der Produkte machte der Sprecher keine Angaben. Zuvor war bekannt geworden, dass der Zulieferer Continental jahrelang Kleinteile mit Bleimengen verbaut hatte, die über den jeweils gültigen Grenzwerten lagen./brd/DP/fba