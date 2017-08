Bosch auf der IFA 2017: Innovationen für aktuelle Haushaltsbedürfnisse (FOTO)

München (ots) -- Bosch präsentiert neue Produktlösungen für die wichtigstenBedürfnisse moderner Haushalte, wie Individualität, Vernetzung,gesundes Leben, perfekte Ergebnisse und Vereinfachung- Vario Style: der erste Kühlschrank, der seine Farbe ändern kann- Vernetzter Staubsaugerroboter Roxxter: interaktiv und perSprachsteuerung bedienbar- Multifunktionaler Scanner X-Spect: informiert über Reifegrad undZusammensetzung von Lebensmitteln sowie über Beschaffenheit vonTextilien und Flecken, unterstützt bei vielen täglichenEntscheidungen.- Neue Backöfen und Herde Serie 6 | 4 | 2: optimale Ergebnisse fürjeden Haushalt, dank Premium-Ausstattung- Unlimited: Flexibler Akkustaubsauger für einfachste Reinigung injedem WinkelAuf der diesjährigen IFA präsentiert die Marke Bosch vom 1. bis 6.September neue Produktlösungen, die den zentralen Anforderungenmoderner Haushalte gerecht werden. Im Mittelpunkt stehen Geräte, dieeinen gesunden, nachhaltigen und entspannten Lebensstil fördern,perfekte Ergebnisse erzielen sowie lästige Haushaltsarbeiteneinfacher und bequemer gestalten. Hinzu kommen erstmals Neuheiten,die dem Customizing-Trend folgen und sich - faszinierend einfach -personalisieren lassen, sowie Produkte und Dienstleistungen für dievernetzte Welt von heute und morgen. Seine Produkte zeigt Bosch aufseinem Messestand erstmals im Rahmen fünf alltagsnaher Lebenswelten,die für die fünf zentralen Bedürfnisse der Haushalte stehen: SimplyMy Style (Individualität), Simply Smart (Vernetzung), Simply Healthy(gesundes Leben), Simply Perfect (perfekte Ergebnisse) und SimplyClean (Vereinfachung).Simply My Style: genau mein Stil!Den Trend zur Personalisierung greift Bosch unter anderem miteiner absoluten Neuheit auf: der Kühl-Gefrier-Kombination VarioStyle. Sie ist weltweit der erste Kühlschrank, der seine Farbe ändernkann und sich dem Stil seiner Besitzer im Handumdrehen anpasst.Einfach austauschbare Türfronten in 19 attraktiven, modernen Farben -darunter zwei trendige Grüntöne - erlauben es, die Küche immer wiederneu und individuell zu akzentuieren, ohne gleich die Wände neu zustreichen. So lässt sich Individualität mit wenigen Handgriffen imAlltag umsetzen.Simply Smart: schon heute vernetzt für morgen Bosch ist einPionier im Hinblick auf die Vernetzung der Küche. Letztes Jahr hatdie Marke ihr Portfolio an vernetzbaren Großgeräten quer durch alleGerätekategorien komplettiert. Doch das smarte Zuhause ist noch langenicht vollständig - und Bosch bleibt ein Vorreiter. In diesem Jahrbringt das Unternehmen sein erstes vernetztes Kleingerät auf denMarkt: den Staubsaugerroboter Roxxter. Der leistungsstarke Helferscannt seine Umgebung und legt interaktive Karten von ihr an. DankRoomSelect kann er mit individuellen Arbeitsaufträgen und Anweisungenfür NoGo-Areas ausgestattet und via Amazon Alexa sogar mit der Stimmegesteuert werden, zum Beispiel so: "Alexa, lass den Home ConnectRoboter das Wohnzimmer saugen!" Nach Waschmaschinen und Backöfen istder Staubsaugerroboter Roxxter nun eines der Bosch-Geräte, diebereits per Sprachsteuerung funktionieren. Weitere werden in Kürzefolgen. Für mehr Komfort und Zeitersparnis sorgt zudem dieschrittweise Integration von Hausgeräten in das Bosch Smart HomeSystem. Auf der diesjährigen IFA präsentiert die übergreifendeSystemplattform außerdem erstmals Rollladen- und Lichtsteuerungen,die bestehende Lichtschalter, elektrische Rollläden oder Jalousiensmart machen und dadurch die Sicherheit im Zuhause erhöhen.Simply Healthy: gesund leben mit digitaler UnterstützungImmer mehr Menschen legen Wert auf gesunde Ernährung, wofür Boschbereits eine Reihe innovativer Lösungen bietet. Weitere, kompetenteUnterstützung könnte schon bald ein neuer digitaler Begleiter vonHome Connect leisten: der multifunktionale handliche Scanner X-Spect.Noch befindet er sich im Konzept-Stadium, doch schon jetzt zeichnensich überzeugende Vorzüge ab: Dank modernster Sensortechnologieermittelt das Gerät für das menschliche Auge unsichtbareInformationen von Lebensmitteln und wertet diese aus. So kann es zumBeispiel Auskunft über den Reifegrad von Obst und die Frische vonEiern geben. Das erleichtert eine gesunde Auswahl und vermindertLebensmittelabfall. Auch die Zusammensetzung der Nahrung nachNährwerten wie Zucker, Fett oder Eiweiß erkennt das smarte Gerät. Sokönnte X-Spect schon bald als persönlicher Ernährungsberater imAlltag unentbehrlich werden. X-Spect macht sich aber nicht nur fürgesunde, frische Ernährung stark, sondern vereinfacht auch dieWäschepflege. Das Gerät erkennt in Sekundenschnelle Flecken aufgrundihrer Zusammensetzung, ebenso wie Textilarten und Farben und gibtEmpfehlungen zum richtigen Wasch-, Trocken- und Bügelprogramm. Mitdem X-Spect Scanner haben Fehler in der Wäschepflege keine Chancemehr und die Wäsche wird so schonend gepflegt wie noch nie.Simply Perfect: einfach perfekte Ergebnisse - für alleGerade beim Kochen und Backen wünschen sich die Haushalte einenmöglichst einfachen Weg zu besten Resultaten. Nach der Serie 8, diediesen Wunsch in der Premium-Klasse erfüllt, führt Bosch nun neueHerde und Backöfen ein, die in den Serien 6 | 4 | 2 optimaleUnterstützung beim Braten und Backen versprechen. Premium-Ausstattungwie der Bosch Assist, die Dampfstoßfunktion und das Per-fectRoastBratenthermometer finden sich nun als AutoPilot, Dampfunterstützungund einfaches Bratenthermometer in der Sortimentstiefe wieder. Zudempräsentiert Bosch hier ein absolutes Novum dieser Klasse: den erstenEinbauherd der Serie 6 mit Home Connect Funktion. Die großeModellvielfalt der Serie 6 mit unterschiedlichenFeature-Kombinationen geht auf individuelle Ansprüche ein, und diedrei Designvarianten in edlem schwarzen und weißen Glas oderEdelstahl passen sich der jeweiligen Küchenumgebung an. Hinzu kommteine moderne, hochwertige Gestaltung mit klaren Akzenten, die ähnlichwie bei der vielfach mit internationalen Designpreisen prämiertenSerie 8, harmonisch auf andere Bosch Hausgeräte abgestimmt ist.Simply Clean: Reinigen auf die leichte ArtZur IFA 2017 stellt Bosch die Welt des Saubermachens buchstäblichauf den Kopf: Was früher schwierig war, wird jetzt ganz einfach.Insbesondere für die schnelle und unkomplizierte Reinigung schwererreichbarer Zonen macht sich der neue kabellose StaubsaugerUnlimited stark. Das 18-VPower for ALL Akkusystem verhilft ihm zugroßer Leistung und Ausdauer beim Reinigen von Böden, Ecken, Möbelnoder Decken, ganz ohne störendes Kabel. Mit seiner langen, flexiblenDüse kommt der Unlimited überall mühelos hin, selbst an schwerzugängliche Stellen im Auto. Die innovative TwinBrush-Bürste sorgtwiederum für perfekte Sauberkeit auf harten wie auf weichen Flächen.So macht sogar Staubsaugen Spaß.Noch bis zum 6. September präsentiert Bosch diese und vieleweitere Innovationen in Halle 3.1, Stand-Nr. 101. Spannende Kochshowsmit bekannten Starköchen und Deutschlands bekanntesterFood-Youtuberin Sally von Sallys Welt inklusive.Journalistenkontakt:Astrid Zászló+49 (0)89 4590 2906presse.bosch@bshg.comOriginal-Content von: Robert Bosch Hausger?te GmbH, übermittelt durch news aktuell