Mit Bosch Power Tools kabellos und verantwortungsbewusst in die Zukunft - Ausbau der Akku-Plattformen und Nachhaltigkeit als Richtschnur des Handels

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Anmoderation:Schluss mit dem Kabelsalat! Egal ob beim Rasenmähen oder beim Abschleifen der Holzböden - nichts ist nerviger, als ständig das Stromkabel im Weg zu haben oder sich darin zu verfangen. Akku-Geräte sind bei Heimwerkern und Profis deshalb angesagter denn je und Bosch Power Tools unterstützt die Anwender dabei mit innovativer Technik. Weil der Akku-Trend ungebrochen ist, beschleunigt der Anbieter von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik jetzt den Ausbau seiner beiden für Heimwerker und Profis entwickelten 18 Volt-Akku-Plattformen und öffnet sie für weitere namhafte Partner. Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools:O-Ton Henk BeckerWir freuen uns sehr, dass sich weitere renommierte Marken aus dem Heimwerker- und Profi-Bereich für eine Kooperation mit Bosch Power Tools entschieden haben. Die Verwender profitieren von einer noch größeren Anwendungsvielfalt und sparen zukünftig noch mehr Geld, Platz und Zeit. Sich stapelnde, nicht kompatible Akkus und Ladegeräte unterschiedlicher Marken gehören damit der Vergangenheit an. (0:20)Das auf Bosch-Technologie basierende Professional 18 Volt-System wurde entwickelt, um die Effizienz und Effektivität auf der Baustelle zu steigern und zählt zu den weltweit führenden Plattformen für professionelle Akku-Geräte. Ein Jahr nach dessen Öffnung für andere Hersteller haben sich mit Fein und Heraeus zwei weitere renommierte Marken der Partnerschaft angeschlossen. Und auch die für Anwendungen im Bereich Home & Garden ins Leben gerufene Akku-Plattform "Power for All Alliance" begrüßt mit Steinel und Flymo ebenfalls zwei neue Mitglieder. Bosch Power Tools hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Monaten und Jahren entschlossen an der Weiterentwicklung beider Akku-Plattformen zu arbeiten.O-Ton Henk BeckerMit der Öffnung unserer Akku-Technologie für andere Hersteller haben wir bei den Verwendern den richtigen Nerv getroffen. Denn mit dem Kauf eines Bosch-Akkus entscheiden sie sich für ein System, dessen Mehrwert mit der Zeit sukzessive wächst. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass weitere namhafte potenzielle Partner Interesse an einer Kooperation signalisiert haben und gemeinsam mit Bosch Power Tools die kabellose Zukunft gestalten möchten. (0:21)Und noch eine Absicht verfolgt das Unternehmen für die Zukunft: den konsequenten Ausbau der bereits bestehenden Aktivitäten rund um das Thema "Nachhaltigkeit". Ein Fokus ist z. B. der Einsatz von energieeffizienter Produktionstechnik. So will Bosch Power Tools bis 2030 rund 75.000 Megawattstunden Strom einsparen - das entspricht dem Stromverbrauch von 3.000 Zwei-Personen-Haushalten in Deutschland. Einen wichtigen Beitrag dabei leistet zum Beispiel die Sanierung der Energieversorgungszentrale am Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen sowie die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanalage im malaysischen Werk Penang.O-Ton Henk BeckerWir möchten unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung noch deutlicher wahrnehmen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, prüft ein eigens dafür aufgestelltes Team kontinuierlich geeignete Maßnahmen zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung einer Kreislaufwirtschaft - beispielsweise durch die Einführung von Koffern aus recyceltem Kunststoff im Heimwerker-Bereich. Dadurch konnten seit 2019 über 2.200 Tonnen Kunststoffrohmaterial und damit mehr als 3.000 Tonnen CO2 eingespart werden. (0:27)Ein besonderes Highlight ist in diesem Kontext der neue Kreuzlinienlaser Quigo Green. Er ist das erste Messgerät von Bosch, dessen Gehäuse und Zubehöre zu 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen. Bereits in der Produktentwicklung lag der Schwerpunkt darauf, den CO2-Fußabdruck vom Produkt über das Zubehör bis hin zur Verpackung zu reduzieren. So besteht auch die Verpackung zu 70 Prozent aus recyceltem Papier. Sie ist außerdem mit einem umweltfreundlichen Lack auf Wasserbasis überzogen und enthält im Innern keinerlei Kunststofffolien mehr. Zusätzlich wurde die Größe der Verpackung optimiert. Darüber hinaus verbraucht der neue Quigo Green durch eine optimierte Elektronik 50 Prozent weniger Energie als sein Vorgänger - damit werden mit nur einem einzigen Produkt mehr als 340 Tonnen CO2 eingespart.O-Ton Henk BeckerNachhaltiges Handeln ist seit Jahrzehenten ein elementarer Bestandteil der Unternehmenskultur von Bosch und wird auch immer deutlicher von den Verwendern erwartet. Als Teil der Bosch-Gruppe ist Bosch Power Tools Vorreiter beim Klimaschutz. Bereits 2020 wurden alle Standorte erstmalig CO2-neutral betrieben. Bis 2030 sollen auch die über den unmittelbaren Einflussbereich des Unternehmens hinausgehenden Emissionen systematisch verringert werden.