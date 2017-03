Bosch Power Tools mit Rekordumsatz im Jahr 2016 Umsatz auf 4,5 Milliarden Euro gesteigert - Bosch Power Tools vernetzt Elektrowerkzeuge mit dem Smartphone (AUDIO)

Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Deutschland ist das Land der Heimwerker. Nirgendwo auf der Weltwerden Baumärkte so frequentiert wie hierzulande. Und entsprechendboomt der Markt für Elektrowerkzeuge seit Jahren. Von der Lust amBauen profitiert auch Bosch. Die Produkte desElektrowerkzeugherstellers kommen bei den Kunden hervorragend an -sowohl bei Heimwerkern als auch bei Handwerkern. Das belegen einmalmehr die Zahlen, die bei der heutigen Jahrespressekonferenz desUnternehmens in Leinfelden bekannt gegeben wurden. Henning vonBoxberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch PowerTools GmbH:O-Ton Henning von Boxberg2016 war für uns das erfolgreichste Jahr in derUnternehmensgeschichte. Wir haben mehr als 50 MillionenElektrowerkzeuge verkauft und den Umsatz erneut gesteigert. UnsereProdukte kommen sowohl bei Heimwerkern als auch bei Handwerkern gutan. Das verdanken wir insbesondere der konsequenten Ausrichtung amVerwender und seinen Bedürfnissen. Das ist im Grunde genommen die DNAunseres Erfolges. (0:22)Im vergangenen Jahr erzielte Bosch Power Tools einen Umsatz von4,5 Milliarden Euro. Das sind nominal vier Prozent mehr als imVorjahr. In lokaler Währung lag das Plus bei sieben Prozent. Zuwächsegab es auf allen Kontinenten, in 33 Ländern war das Wachstum sogarzweistellig. Ein Grund für den Erfolg ist die Innovationskraft vonBosch Power Tools.O-Ton Henning von BoxbergWir haben im vergangenen Jahr wieder rund ein Drittel unseresUmsatzes mit Produkten erzielt, die jünger als zwei Jahre sind. Esgeht darum, Innovationen auf den Markt zu bringen, die einen echtenMehrwert bieten. Im Fokus steht, was Verwender brauchen und wollen.Mit dieser Strategie sind wir erfolgreich und legen die Basis fürweiteres Wachstum. (0:18)So baut Bosch Power Tools beispielsweise sein Akku-Segmentkonsequent aus und setzt dabei auf Flexibilität. Sowohl imProfibereich wie auch innerhalb der Heimwerker-Serie sind alleAkku-Geräte einer Volt-Klasse kompatibel, erklärt Henk Becker,Entwicklungschef bei Bosch Power Tools GmbH:O-Ton Henk BeckerWer einen Akku von Bosch kauft, muss sich keine Gedanken darübermachen, ob er passt. Er kann ihn sofort in sein Elektrowerkzeugeinsetzen. Das gilt sowohl für unser "Power for All"-Programm fürHeimwerker, wo wir erstmals einen Akku-Winkelschleifer und einenExzenterschleifer anbieten, als auch für unsere gewerblichenWerkzeuge. Hier bringen wir zum Beispiel einen neuenAkku-Winkelschleifer, dessen Leistung mit der eines 1.000Watt-Netzgeräts vergleichbar ist. (0:24)Den Profis bietet Bosch durch die Vernetzung der Elektrowerkzeugemit dem Smartphone optimale Arbeitsbedingungen. Der Handwerker hatper Smartphone Zugriff auf alle verfügbaren Geräteinformationen undbekommt auf einer App den Werkzeugstatus angezeigt. Mit dieser Appkann der Handwerker auch zahlreiche Einstellungen an seinen Maschinenindividuell vornehmen.O-Ton Henk BeckerWir haben im Herbst vergangenen Jahres erstmals einenAkku-Bohrschrauber und einen Akku-Schlagbohrschrauber mitBluetooth-Modul angeboten. Die Geräte sind im Markt hervorragendangekommen und wir werden unser Angebot kontinuierlich ausbauen. 2017kommt ein Profi-Winkelschleifer mit Connectivity-Funktion. Durch dieVernetzung bekommt der Verwender/Nutzer auch Tipps zurFehlerbehebung, etwa im Falle einer Überhitzung von Motor, Elektronikoder dem Akku-Pack. Schon jetzt bieten wir 14 vernetzbareProfi-Geräte an. Unser Ziel ist es, langfristig alleProfi-Elektrowerkzeuge von Bosch zu vernetzen. (0:33)Abmoderation:2016 war das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte vonBosch Power Tools. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr auf 4,5Milliarden Euro. Bosch Power Tools ist ein weltweit führenderAnbieter von Elektrowerkzeugen, Elektrowerkzeug-Zubehör undMesstechnik. Weltweit sind rund 20.000 Mitarbeiter in 17 Ländernbeschäftigt.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Bosch Power Tools GmbH, Martin Steinlehner, 0711 758 3132all4radio, Hannes Brühl, 0711 32 777 590Original-Content von: Robert Bosch GmbH, übermittelt durch news aktuell