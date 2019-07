BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach den jüngsten öffentlichen Zitteranfällen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht für den früheren CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach der Gesundheitszustand der Kanzlerin außer Zweifel. "Wir laufen wirklich Gefahr, zu viel darüber zu reden. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass sie nicht in der Lage ist, die übertragenden Aufgaben und übernommene Verantwortung in vollem Umfang wahrzunehmen. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass sie das nach wie vor kann", sagte Bosbach am Donnerstag dem Fernsehsender n-tv auf die Frage, ob man Merkels Gesundheitszustand ernst nehmen müsse.

Er beteilige sich "überhaupt nicht an irgendwelchen Spekulationen". Für ihn sei entscheidend: "Kann die Bundeskanzlerin Deutschland ihrer Verantwortung gerecht werden, ja oder nein, da habe ich keinen Zweifel. Und Angela Merkel hat in meinen Augen das Richtige gesagt, dass sie um die Bedeutung des Amtes weiß, auch um die Bedeutung, dass sie fit ist. Aber sie macht bei mir nicht den Eindruck, dass sie schlapp macht", so der CDU-Politiker weiter. Zu Merkels Aussage, dass es ihr gut gehe, sagte er: "Sie sagt das, was sie für richtig hält. Das muss jeder für sich entscheiden". Die Bundeskanzlerin stehe "jetzt natürlich unter besonderer öffentlicher Beobachtung. Traditionell bei allem was sie tut, bei allem was sie sagt, jetzt schon dabei wenn sie nur steht, aber für mich entscheidend, dass sie bald wieder so fit ist wie vorher", sagte Bosbach dem Fernsehsender n-tv.

