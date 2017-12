Borussia Dortmund: Die zweite lukrative Einnahmequelle ist dahin!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

mit zwei Siegen gegen Mainz und Hoffenheim beendete Borussia Dortmund die Hinrunde der Bundesligasaison recht versöhnlich. Dann gab es im letzten Spiel des Jahres 2017 im DFB Pokal zum Abschluss jedoch noch einmal eine Niederlage beim FC Bayern München.

Sie dürfte den Fans wie auch den Aktionären des Clubs die vorweihnachtliche Stimmung deutlich getrübt haben, denn mit dem Ausscheiden aus dem diesjährigen DFB Pokal zerplatzte bei den Fans der Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung und die Anleger müssen in ihre Überlegungen einbeziehen, dass nun nach dem Aus in der Champions League eine weitere lukrative Einnahmequelle nicht mehr zur Verfügung steht.

So wundert es nicht, dass der Kurs der Aktie an den Tagen vor Weihnachten rückläufig war. Die Kursverluste hielten sich allerdings in Grenzen und auch das an der Börse gehandelte Volumen war eher unterdurchschnittlich. Damit ist die Aussagekraft der jüngsten Notierungen vergleichsweise gering.

Nun folgt die nachrichten- und umsatzarme Zeit zwischen den Jahren. Da der Spielbetrieb ruht, Trainer, Verantwortliche und Spieler im Urlaub weilen, sind kursbewegende Nachrichten eher nicht zu erwarten. Das dürfte erst Anfang Januar wieder anders werden, wenn die Spieler aus dem Weihnachtsurlaub zurückkehren und der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wird.

Bringt der Winter-Transfermarkt Bewegung in den Kurs?

Bis zum ersten Ligaspiel ist es, trotz der vergleichsweise kurzen Winterpause, noch weit, aber der geöffnete Transfermarkt könnte im Januar Bewegung in den Kurs der Aktie bringen, auch wenn sich auf dem Spielfeld noch gar nichts getan hat.

Sollte sich der Kurs der Aktie auch in den kommenden Handelstagen nicht deutlich abschwächen, besteht im Januar weiterhin die Möglichkeit, dass die Aktie ihre im Dezember begonnene Bodenbildung erfolgreich abschließt und höhere Ziele in Angriff nimmt.

Ein erster Härtetest wird schon bei 6,50 Euro auf die Käufer warten. Dieser Widerstandsbereich muss relativ schnell aus dem Spiel genommen werden, soll die erhoffte Aufwärtsbewegung nicht schon im Keim erstickt werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.