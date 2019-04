Borussia Dortmund will im Titelrennen der Bundesliga vorlegen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will nach dem Verlust der Tabellenführung an Bayern München an diesem Samstag zumindest für eine Nacht wieder am deutschen Fußball-Rekordmeister vorbeiziehen.



Der Tabellenzweite erwartet am 29. Bundesliga-Spieltag im Abendspiel Mainz 05 und würde mit einem Sieg die erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf geforderten Bayern überholen. RB Leipzig will am Samstag Rang drei mit einem Erfolg über den VfL Wolfsburg festigen. Um Punkte gegen den Abstieg geht es für den VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen und den Tabellenletzten Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Außerdem erwartet Werder Bremen den SC Freiburg./se/DP/fba