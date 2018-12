Borussia Dortmund weiter im Korrekturmodus - FC Bayern holt auf

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein schmelzender Vorsprung in der Tabelle der Fußball-Bundesliga stimmt die Anleger von Borussia Dortmund (BVB) am Donnerstag weiter vorsichtig.



Die Aktien des Fußballclubs, die im November angetrieben vom sportlichen Erfolg und guten Finanzperspektiven noch über 10 Euro auf ein Rekordhoch gestiegen waren, setzten ihren jüngsten Korrekturmodus am Donnerstag mit einem etwa 3-prozentigen Abschlag auf 7,93 Euro fort.

Im Rahmen der englischen Woche, bei der die Fußball-Bundesliga wochentags einen eingeschobenen Spieltag austrägt, hatte die Borussia am Dienstag ihre erste Saisonniederlage kassiert - und dies ausgerechnet beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Durch die Niederlage verspürt der Club wieder mehr Druck vom großen Widersacher, dem FC Bayern München, der am Vorabend einen knappen Sieg gegen Leipzig feierte und den Abstand zum BVB so auf sechs Punkte verkürzte./tih/fba

